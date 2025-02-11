Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı

Geniş Video İzle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem talebine cevap verdi. ''Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?'' sorusunu yanıtlayan Özbek, ''Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı'' dedi.

11.02.2025 11:55  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem sorusuna cevap verdi. Sponsorluk anlaşması için basın toplantısında konuşan Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YABANCI VAR'I İLK BİZ İSTEDİK"

"Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım." dedi.

"FUTBOLA KATKI VERECEK SEVİYEDE OLMASI LAZIM"

Dursun Özbek, "Bu işe ehil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli" dedi.

Dursun Özbek\'ten derbi için yabancı hakem cevabı

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Düne kadar yerli olsun milli olsun vatan evladı olsun diyenler bugün yabancı peşinde koşuyor yanar döner bunlar Tff de bunlara çanak tutuyor Türkiye futbol federasyonu değil ecnebi futbol federasyonu oldunuz artık 20 75 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    ŞİKEBAHÇE FENEV AGLAMA 27 36 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Futbolcu yabancı..14 de kadar izin var hocalar yabancı..orta hakem yabancı..var yabancı. sponsorlar yabancı..yayıncı kuruluş yabancı 87 milyon nüfuslu ülkeyiz biz neyiz.. bizden birşey çıkmıyorsa sorumlu kim.. 30 1 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Hoop topu taça atmış isteriz ya da istemiyoruz demiyor. Sonrası ilk biz istedik alayınız yalancı ve sahtekarsınız... 4 5 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Şimdi menerbahçe diyor ki sadece derbide yabancı hakem diğer maçlarda Türk hakemi zaten bizi destekliyor Rize'de çalınan 3 puan gibi ulan adâlet istiyorsan bütün maçları gs fb kimle oynuyor sa kalan maçları yabancı orta hakem yönetsin ozaman niye sadece derbide istyon 4 1 Yanıtla
  • OktayA 06:
    içimiz dışımız futbol oldu, bu kadar spor manşet haberi fazla değil mi. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.