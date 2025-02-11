Dursun Özbek\'ten derbi için yabancı hakem cevabı

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Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için yabancı hakem sorusuna cevap verdi. Sponsorluk anlaşması için basın toplantısında konuşan Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YABANCI VAR'I İLK BİZ İSTEDİK"

"Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım." dedi.

"FUTBOLA KATKI VERECEK SEVİYEDE OLMASI LAZIM"

Dursun Özbek, "Bu işe ehil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli" dedi.