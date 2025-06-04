Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

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Dursun Özbek\'ten Osimhen müjdesi
04.06.2025 10:58
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Dursun Özbek\'ten Osimhen müjdesi
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Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı konusu taraftarlar tarafından merakla beklenirken, kulüp başkanı Dursun Özbek'ten sevindirici bir açıklama geldi. Napoli'den kiralık olarak gelen ve sezon boyunca gösterdiği performansla gol krallığına ulaşan Osimhen'in transferi hakkında konuşan Özbek, transfer sürecinin iyi gittiğini belirterek, ''Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Victor Osimhen'in kiralık olarak forma giydiği sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Başkan Dursun Özbek'ten bu konuyla ilgili taraftarları sevindirecek bir açıklama geldi.

"BİR HAFTAYA GÜZEL HABERLER VERİRİZ İNŞALLAH"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Özbek, Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreciyle ve transferindeki son gelişmelerle ilgili soruya, "Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. G. Saray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" yanıtını verdi.

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vahap Kirkor:
    Osimhen geçen sene oynadığını oynadı. Bu saatten sonra Yatışa geçer. 11 39 Yanıtla
  • Nusret Menteş:
    Yorumlar hep fenevli 25 3 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Bir adam=bir kulüp. Bu kadar değer verirseniz bir gün gelir kulüp tapusunu ister. 10 17 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    osimen gs benimsedi takımdaki cocuklarda osimeni kabullendi basarida tüm takımda paylasildi örnek olarak musleraya penalti jesti bunu kanıtladı artik takım oyunu kacınilmaz oldu icardide takıma katılınca kimin zımbalayacağı belirsiz olacak buda rakip için ayrı korku yaratacak 16 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Yorumları kaldiroyorsun son dakika ekibi Araplara imza attı bile siz kendinizi kandırıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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