Dursun Özbek\'ten Osimhen müjdesi

Süper Lig devi Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Victor Osimhen'in kiralık olarak forma giydiği sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Başkan Dursun Özbek'ten bu konuyla ilgili taraftarları sevindirecek bir açıklama geldi.

"BİR HAFTAYA GÜZEL HABERLER VERİRİZ İNŞALLAH"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Özbek, Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreciyle ve transferindeki son gelişmelerle ilgili soruya, "Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. G. Saray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" yanıtını verdi.