Dursun Özbek\'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama

Süper Lig devi Galatasaray ile Serie A'nın son şampiyonu Napoli arasında Victor Osimhen transferi için pazarlıklar kıyasıya devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfere dair açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Radyospor'a konuşan Dursun Özbek, süreçle ilgili, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

GARDI'DEN DE AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Galatasaray'ın transfer sürecini yöneten ünlü menajer George Gardi de Sky Sports muhabirlerine konuştu. Gardi yaptığı açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan yıldız golcü, bu maçlarda 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.