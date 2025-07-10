Süper Lig devi Galatasaray ile Serie A'nın son şampiyonu Napoli arasında Victor Osimhen transferi için pazarlıklar kıyasıya devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfere dair açıklama yaptı.
Radyospor'a konuşan Dursun Özbek, süreçle ilgili, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.
Öte yandan Galatasaray'ın transfer sürecini yöneten ünlü menajer George Gardi de Sky Sports muhabirlerine konuştu. Gardi yaptığı açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan yıldız golcü, bu maçlarda 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama - Son Dakika
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