Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

29.06.2022 23:36
Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden dolayı Mehmet Büyükekşi'ye başarı dilerken, Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e aynı temennide bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek'e üzerinde ismi yazılı A Milli Takım forması takdim etti.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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