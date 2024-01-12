Dursun Özbek: TFF\'ye yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz

Dursun Özbek: "TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. Mevcut TFF'ye yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü de Kulüpler Birliği toplantısı var. Tahmin ediyorum ki gündem maddelerinden biri bu olabilir diye düşünüyorum. TFF sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig var, alt ligler var, milli takımlar var.." - İSTANBUL