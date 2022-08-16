Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç - Son Dakika
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Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç

16.08.2022 16:32
Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç

- Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç Dursunbey Er Meydanı'nda ilginç tesadüf Bu yıl 81'incisi düzenlenen ve Kırkpınar'ı aratmayan Dursunbey Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu.

- Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç

Dursunbey Er Meydanı'nda ilginç tesadüf

BALIKESİR - Bu yıl 81'incisi düzenlenen ve Kırkpınar'ı aratmayan Dursunbey Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu. Güreşlerin ağalığını da 250 bin TL ile İsmail Koç isimli iş adamı aldı.

Dursunbey'de bu yıl 6 gün süren panayırın son günü geleneksel olarak yapılan yağlı güreşler Kırkpınar'ı aratmadı. Bu yıl Kırkpınar'da Başpehlivanlığa ulaşan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil gibi ünlü pehlivanların katıldığı güreşler heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Beş bin kişinin üzerinde seyircinin izlediği güreşlerde 24 Kırkpınar başpehlivanı boy gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan güreşler yapılan dualarının ardından tozkoparan elemeleri ile başlandı.

Kırkpınar'ın ünlü cazgırlarının nağmeleri ile güreşlerde heyecan dolu anlar yaşanırken, güreşleri izlemeye gelen konuklar tek tek cazgırlar tarafından anons edildi. Güreşleri Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yasin Sagay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve çok sayıda davetli protokol tribününden takip etti. Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç ile Mustafa Doğan Özkaya karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen güreşin sonunda rakibini puanlamada tuş eden İsmail Koç 81. Dursunbey Yağlı Güreşleri Başpehlivanı oldu.

Final müsabakasının ardından protokol hatıra fotoğrafı çekilirken, güreşlerin ağasının isminin de İsmail Koç olması ilginç bir tesadüf olarak değerlendirildi.

İsmail Koç isimli iş adamı 250 bin TL ile 2023 yılında yapılacak olan 82. Dursunbey Yağlı Güreşlerinin ağalığını aldı.

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Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç
Kaynak: İHA

İsmail Balaban, Dursunbey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursunbey'de Başpehlivan İsmail Koç - Son Dakika

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