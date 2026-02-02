Bilardoda şampiyon Muzaffer Kahraman

DÜZCE(İHA) – Düzce 3 bant bilardo il şampiyonasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman birinci oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Turnuvada 47 sporcu, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarında izleyenlere büyük heyecan yaşatan karşılaşmaların ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman, gösterdiği üstün performansla Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Baha Alptekin'i mağlup ederek Düzce şampiyonu oldu. Turnuvada 1864 Düzce Spor Kulübü sporcusu Ali Bülbül ile Zirve 81 Spor Kulübü sporcusu Mustafa Bilgiç ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk ile Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar tarafından takdim edildi. - DÜZCE