Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2. lig Play-Off yükselme mücadelesi ilk maçında Düzce 81 Basketbol, Samsun Atakum Belediyespor'u 84-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Bahçeşehir Spor Salonu
Hakemler: Şeyhmus Melek, Emre Efe Cihan, Emirhan Sertoğlu
Düzce 81 Basketbol: Berkihan Yiğit Büke, Taha Şentürk, Cem Efe Yüksel, Emir Kaan Yılmaz, Erdan Ertan Bicil, Metin Enes Özmen, de ir Fertelli, Ara Ülkü Özben, Umut Şener, Hamza Halezeroğlu, Mehmet Ali Yatağan
Samsun Atakum Belediyespor: Ahmet Yasin Ay, Alper Satılmış, Bulut Alp Özdemir, Burak Ahretlikoğlu, Dursun Kutay Eroğlu, Göktürk Batın turhan, İbrahim Şimşek Doğan, Kerem Civelek, Niyazi Arda Aslankaya, Ozan Dikmen, Saitcan Eren, Sebahattin Can Yılmaz, Yalçın Berke Koçak
1- Periyot: 19-12
Devre: 40-20
3. Periyot: 59-33 - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzce 81 Basketbol, Play-Off Mücadelesinde Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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