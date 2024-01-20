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Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yenerek galip geldi

TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçında Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yenerek galip geldi. İlk periyotta Düzce Atletik'in üstünlüğüyle sona eren maçta, Düzce Atletik ikinci devrede farkı açarak mücadeleden galip ayrıldı.

Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol\'u 58-54 yenerek galip geldi
20.01.2024 - 13:32,
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TBF Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçında Düzce Atletik, Kadıköy Basketbol'u 58-54 yendi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Düzce Atletik, Bahçeşehir Spor Kompleksinde Kadıköy Basketbol'u ağırladı. İlk dakikalarda iki takımında sayı bulmakta zorluk çektiği 1. periyot 15-10 Düzce Atletik'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Esma Çengel'in 3 sayılık atışları ile Düzce Atletik ilk devreyi 33-29 önde kapattı. Maçın ikinci devresinde Düzce Atletik üst üste sayılar bularak 13 sayı farka kadar ulaşıp, 3. periyotta durumu 49-36'ya çıkarttı. Kadıköy Basketbol 13 sayı farkı eriterek, üst üste sayılar bulmaya başladığı son periyotta Düzce Atletik üstünlüğünü koyarak mücadeleden 58-54 galip ayrıldı.

Düzce Atletik'de Melike Nur Gürbüz, Esma Çengel be Azra Hatice Kaplan, Kadıköy Basketbol'da ise İlksan Feyza Gerali ve Sıla Naz Baş çift hanelere ulaştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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