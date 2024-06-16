Düzce Atletik Spor Kulübü Karate Takımı Sporcuları Kuşak Terfi İmtihanında Başarılı Oldu

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Düzce Atletik Spor Kulübü Karate takımı sporcuları kuşak terfi imtihanında bir üst kuşağa terfi ettiler.

Spor Salonunda yapılan kuşak terfi imtihanında sporcu aileleri en az sporcular kadar heyecan içerisinde terfi imtihanlarını izlediler. Çocuklar bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadılar.

Başarılı olan sporculara kuşakları hocları tarafından giydirildi.

Atletik Spor Kulübü Kurucusu Hatun Albayrak Şengüloğlu "Alt yapımızdan başlayan sporcularımız gelecekte daha çok güzel başarılara imza atacağını ve adlarından sıkça söz ettireceklerine inanıyorum" dedi.

Törenin ardından ise sporculara ve ailelerine Konuralp Pilavı ikram edildi. - DÜZCE