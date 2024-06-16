Düzce Atletik Spor Kulübü Karate Takımı Sporcuları Kuşak Terfi İmtihanında Başarılı Oldu - Son Dakika
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Düzce Atletik Spor Kulübü Karate Takımı Sporcuları Kuşak Terfi İmtihanında Başarılı Oldu

Düzce Atletik Spor Kulübü Karate takımı sporcuları, spor salonunda yapılan kuşak terfi imtihanında bir üst kuşağa terfi etti. Sporcuların aileleri de terfi imtihanını heyecanla izledi ve çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Başarılı olan sporcular, kuşaklarını hocları tarafından giydirildi. Atletik Spor Kulübü Kurucusu Hatun Albayrak Şengüloğlu, alt yapıdan yetişen sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını ve adlarından sıkça söz ettireceklerine inandığını belirtti. Törenin ardından sporcular ve ailelerine Konuralp Pilavı ikram edildi.

16.06.2024 11:56
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Düzce Atletik Spor Kulübü Karate takımı sporcuları kuşak terfi imtihanında bir üst kuşağa terfi ettiler.

Spor Salonunda yapılan kuşak terfi imtihanında sporcu aileleri en az sporcular kadar heyecan içerisinde terfi imtihanlarını izlediler. Çocuklar bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadılar.

Başarılı olan sporculara kuşakları hocları tarafından giydirildi.

Atletik Spor Kulübü Kurucusu Hatun Albayrak Şengüloğlu "Alt yapımızdan başlayan sporcularımız gelecekte daha çok güzel başarılara imza atacağını ve adlarından sıkça söz ettireceklerine inanıyorum" dedi.

Törenin ardından ise sporculara ve ailelerine Konuralp Pilavı ikram edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Atletik Spor Kulübü Karate Takımı Sporcuları Kuşak Terfi İmtihanında Başarılı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Atletik Spor Kulübü Karate Takımı Sporcuları Kuşak Terfi İmtihanında Başarılı Oldu - Son Dakika
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