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Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu - Son Dakika
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Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

Düzce'de düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakalarında Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Müsabakalara 4 takım ve 50 sporcu katıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından verildi.

Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu
23.01.2024 - 16:35,
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DÜZCE(İHA) – Düzce U16 erkekler basketbol yerel ligi şampiyonu Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Düzce'de 20-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakalarına 4 takım 50 sporcu katıldı.

U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakaları sonunda Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü A ikinci, 1907 Spor Kulübü üçüncü ve Düzce Akademi Spor Kulübü B takımı dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu - Son Dakika
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