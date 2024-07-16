Düzce Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu Belli Oldu

12 Erkekler Basketbol yerel ligi müsabakaları sona erdi. Şampiyon Düzce Basket Spor Kulübü oldu.
Düzce'de 11-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan U-12 Erkekler Basketbol Yerel ligi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Düzce Basket Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü ikinci, Düzce Atletik Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. - DÜZCE
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