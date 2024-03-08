Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü\'nün \'Spor Şehri Düzce\' hedefi doğrultusunda 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi. Sentetik çim saha, 500 kişilik tribün, çocuk oyun ve spor alanlarının inşa edileceği arazide zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

08.03.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi. Sentetik çim saha, 500 kişilik tribün, çocuk oyun ve spor alanlarının inşa edileceği arazide zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

Ak Parti düzce Belediye başkan adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda projesi hazırlanan "19 Mayıs Spor Kampüsü" için çalışmalar başladı. Kiremitocağı Mahallesi'nde planlanan yatırım ihale aşamasına gelirken, proje alanında zemin etüt çalışmaları da başladı. 72 milyon liralık yatırım maliyeti bulunan projede, toplam 2 kat ve bin 100 metrekare alana sahip bir spor tesisi binası yapılacak. Yapının içerisinde hakem odaları, giyinme odaları, kafeterya, yönetim odası ve birçok fonksiyon bulunuyor. Kampüs içerisinde, amatör spor kulüplerinin kullanabileceği, 45 metreye 90 metre ölçülerinde sentetik çim saha ve bu sahaya ait 500 kişilik çelik tribün de yer alacak. Bir adet basketbol ve bir adet voleybol sahası ile açık ve yarı açık oturma alanları, çocuk oyun alanlarının da planlandığı projede, otopark ve yürüyüş parkuru da planlandı.

Şehir merkezinde gençlerin spor yapabilecekleri, ter dökebilecekleri, oyun oynayabilecekleri güzel bir mekan oluşturacaklarını ifade eden Faruk Özlü, "Düzce'de spor tesisleri yetersiz. Bu eksikliği gidermek üzere 3 spor kampüsü planladık. Bu kampüslerden biri Şıralık Mahallesi'nde, biri kuzey çevre yolu kenarındaki eski taş ocağı alanında, biri de Kiremitocağı Mahallesi'nde olacak. Bunları inşa ettiğimiz zaman Düzce'deki bütün gençlerimizin spor yapabilecekleri, kulüplerimizin çalışabilecekleri çok nezih alanlar olacak" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 dönümlük alanda planlanan 19 Mayıs Spor Kampüsü projesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, içinde birden fazla spor branşını barındıran büyük bir spor salonu da inşa edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi ihale sürecine girdi - Son Dakika
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