Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off'a Yükseldi

Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off\'a Yükseldi

2025 sezonu 2. lig erkek takımlarında mücadele eden Düzce Belediye Spor Akademi masa tenisi takımı, İzmir'deki müsabakalarda ilk 8'e kalarak play-off karşılaşmalarına katılma hakkı kazandı.

30.01.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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2025 sezonu 2.lig erkek takımlarda mücadele eden Düzce Belediye Spor Akademi masa tenisi takımı, 8 takım arasında kalarak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

Düzce Belediye Spor Akademi bir çok spor dalında adından söz ettiriyor. TMTF 2. Ligde mücadele eden Düzce Belediyesi Akademi Spor İzmir'de gerçekleştirilen müsabakalarda ilk 8 takım arasında yer aldı.

Sporcular 2. yarı play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

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