Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off\'a Yükseldi

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2025 sezonu 2.lig erkek takımlarda mücadele eden Düzce Belediye Spor Akademi masa tenisi takımı, 8 takım arasında kalarak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

Düzce Belediye Spor Akademi bir çok spor dalında adından söz ettiriyor. TMTF 2. Ligde mücadele eden Düzce Belediyesi Akademi Spor İzmir'de gerçekleştirilen müsabakalarda ilk 8 takım arasında yer aldı.

Sporcular 2. yarı play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE