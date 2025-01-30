2025 sezonu 2.lig erkek takımlarda mücadele eden Düzce Belediye Spor Akademi masa tenisi takımı, 8 takım arasında kalarak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.
Düzce Belediye Spor Akademi bir çok spor dalında adından söz ettiriyor. TMTF 2. Ligde mücadele eden Düzce Belediyesi Akademi Spor İzmir'de gerçekleştirilen müsabakalarda ilk 8 takım arasında yer aldı.
Sporcular 2. yarı play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzce Belediye Spor Akademi Masa Tenisi Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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