Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor

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Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 12 branşta 200'e yakın sporcusuyla her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor. Düzce'nin gençlerini sporla buluşturan ve başarılı sporcuları çatısı altında toplayan Spor Akademisi, 'Spor Şehri Düzce' vizyonu doğrultusunda spora ve sporculara desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 12 branşta 200'e yakın sporcusuyla büyük başarılara imza atıyor. Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, Düzce'nin gençlerini sporla buluşturmak ve başarı çıtasını yükseltmek için her geçen gün daha da büyüyen bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Spor Akademisi, şehri sporla buluşturma misyonunu her geçen gün büyüterek sürdürüyor. Spor Akademisi, 12 farklı branşta 200'e yakın sporcusuyla faaliyetlerine devam ederken, Düzce'nin gençleri için önemli bir spor platformu oluşturuyor.

Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, akademinin hızla gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Spor Akademisi şu anda 12 branşta faaliyetlerine devam ediyor. 200'e yakın sporcumuz var. Düzce'nin gençlerinin bütün faaliyetlerini bu çatı altında sürdürmesini istiyoruz ve başarı gösteren sporcularımızı da Spor Akademisi çatısı altına davet ediyoruz" dedi.

Spor Akademisi'nin başarılarından da söz eden Tüfekçi, "Bilardo takımımız 2. Lig'deydi, 1. Lig'e çıktılar. Halterde Avrupa şampiyonlarımız var. Yüzmede ilk defa Türkiye derecesi yapmış sporcularımız var. Voleybol takımını da tekrar canlandırdık. Düzceli oyuncularla harmanlayarak güzel bir takım haline getirdik. Başarısı katlanarak ve sporcu sayısı her geçen gün artarak devam edecek bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Spor Akademisi'nin her yıl yaz ve kış dönemlerinde düzenlediği spor okullarına da değinen Tüfekçi, "Her yıl yaz ve kış dönemlerinde yaklaşık 26 branşta spor okulları açıyoruz. Bu okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize antrenör desteği sağlıyoruz. Belediye ve Spor Akademisi olarak herkesin spor yapmasını teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tüfekçi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de akademiyi desteklediğini vurgulayarak, "Spor Şehri Düzce sloganını bütün takımlar, özellikle üst düzey liglerde yer alan şehrin bütün takımları benimsemiş durumda. Formalarının sırtında 'Spor Şehri Düzce' logosu ve Düzce Belediyesi logosu mevcuttur. Spor Akademisi çatısı altında olsun ya da olmasın, bütün takımlarımıza desteklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - DÜZCE