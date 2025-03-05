Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 12 branşta 200'e yakın sporcusuyla 'Spor Şehri Düzce' vizyonu doğrultusunda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, genç sporculara destek sağlamak ve sporu teşvik etmek için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını açıkladı.

05.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 12 branşta 200'e yakın sporcusuyla her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor. Düzce'nin gençlerini sporla buluşturan ve başarılı sporcuları çatısı altında toplayan Spor Akademisi, 'Spor Şehri Düzce' vizyonu doğrultusunda spora ve sporculara desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 12 branşta 200'e yakın sporcusuyla büyük başarılara imza atıyor. Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, Düzce'nin gençlerini sporla buluşturmak ve başarı çıtasını yükseltmek için her geçen gün daha da büyüyen bir yapı oluşturduklarını ifade etti. Spor Akademisi, şehri sporla buluşturma misyonunu her geçen gün büyüterek sürdürüyor. Spor Akademisi, 12 farklı branşta 200'e yakın sporcusuyla faaliyetlerine devam ederken, Düzce'nin gençleri için önemli bir spor platformu oluşturuyor.

Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi, akademinin hızla gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Spor Akademisi şu anda 12 branşta faaliyetlerine devam ediyor. 200'e yakın sporcumuz var. Düzce'nin gençlerinin bütün faaliyetlerini bu çatı altında sürdürmesini istiyoruz ve başarı gösteren sporcularımızı da Spor Akademisi çatısı altına davet ediyoruz" dedi.

Spor Akademisi'nin başarılarından da söz eden Tüfekçi, "Bilardo takımımız 2. Lig'deydi, 1. Lig'e çıktılar. Halterde Avrupa şampiyonlarımız var. Yüzmede ilk defa Türkiye derecesi yapmış sporcularımız var. Voleybol takımını da tekrar canlandırdık. Düzceli oyuncularla harmanlayarak güzel bir takım haline getirdik. Başarısı katlanarak ve sporcu sayısı her geçen gün artarak devam edecek bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Spor Akademisi'nin her yıl yaz ve kış dönemlerinde düzenlediği spor okullarına da değinen Tüfekçi, "Her yıl yaz ve kış dönemlerinde yaklaşık 26 branşta spor okulları açıyoruz. Bu okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize antrenör desteği sağlıyoruz. Belediye ve Spor Akademisi olarak herkesin spor yapmasını teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tüfekçi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de akademiyi desteklediğini vurgulayarak, "Spor Şehri Düzce sloganını bütün takımlar, özellikle üst düzey liglerde yer alan şehrin bütün takımları benimsemiş durumda. Formalarının sırtında 'Spor Şehri Düzce' logosu ve Düzce Belediyesi logosu mevcuttur. Spor Akademisi çatısı altında olsun ya da olmasın, bütün takımlarımıza desteklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Başarılarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.