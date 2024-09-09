Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemde' etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemde' etkinliklerine devam ediyor

Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemde\' etkinliklerine devam ediyor

Düzce Belediyesi bünyesinde başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinlikleri sürüyor. Her akşam başka mahallede her yaştan Düzceli'yi buluşturan etkinlikler bu hafta Ozanlar, Koçyazı, Otluoğlu, Çakırlar ve Aziziye'de düzenlenecek.

09.09.2024 14:02  Güncelleme: 14:03
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Düzce Belediyesi bünyesinde başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinlikleri sürüyor. Her akşam başka mahallede her yaştan Düzceli'yi buluşturan etkinlikler bu hafta Ozanlar, Koçyazı, Otluoğlu, Çakırlar ve Aziziye'de düzenlenecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor ve Sporcu Şehri Düzce" sloganı ile çeşitli projelere imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, spor branşlarını vatandaşların ayağına taşımaya devam ediyor. Spora teşvik amacıyla başlatılan Spor Mahallemde etkinlikleri birçok mahallede her yaştan vatandaşı buluştururken, Düzcelilerden de destek görmeye devam ediyor.

63 mahalle için yapılan planlama çerçevesinde 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak organizasyonun detayları da belli oldu. Sportif etkinlik alanları 9 Eylül Pazartesi Ozanlar Mahallesi'nde, 10 Eylül Salı Koçyazı Mahallesi'nde, 11 Eylül Çarşamba Otluoğlu Mahallesi'nde, 12 Eylül Perşembe Çakırlar Mahallesi'nde, 13 Eylül Cuma ise Aziziye Mahallesi'nde kurulacak.

Voleybol, futbol, bocce, satranç, konsol oyunları ve sanal gözlük uygulama çadırlarının yer alacağı organizasyonda minikler için yüz boyama etkinlikleri de düzenlenecek. Ücretsiz olarak yapılacak etkinliğe tüm Düzceliler davet edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemde' etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika

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