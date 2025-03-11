Düzce Belediyesi Voleybol Takımı, 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşadı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Voleybol Takımı, 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşadı

Düzce Belediyesi Voleybol Takımı, 1. Lig\'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşadı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig'e yükselmenin sevincini Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile paylaştı. Takım, başarılı bir sezon geçirerek play-off mücadelesini ikinci sırada tamamladı.

11.03.2025 19:38  Güncelleme: 19:41
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Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024-2025 sezonunda mücadele ettiği TVF Erkekler 2. Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve play-off müsabakalarını ikinci tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.

Ziyarette, voleybol takımı oyuncuları, antrenörleri ve yöneticilerinin yanı sıra, Spor Akademisi Başkanı Yasin Tüfekçi ile Başkan Yardımcısı Burak Coşkun da hazır bulundu.

2.'lik kupasıyla Başkan Özlü'yü ziyaret eden sporcular, takıma verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti. .

Başkan Özlü ise oyuncular ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik ederek, Düzce Belediyesi olarak takıma olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Voleybol Takımı, 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşadı - Son Dakika

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