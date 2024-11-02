Düzce Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Rakibini Set Vermeden Geçti

Spor

0'lık skorla adını üçüncü sıraya yazdırdı.

2024-2025 sezonunda Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde Düzce'yi temsil eden Düzce Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 18 Temmuz Spor Salonu'nda İnegöl Belediyespor ekibini ağırladı. 6. Hafta karşılaşmasına evinde çıkan Konuralp Beyleri, maçta konuk takıma set vermeden 3-0'lık skorla lig sıralamasında adını üçüncülüğe yazdırdı.

Ligde puanı 12'ye yükselen takım sezon başından bu yana ilk kez hiç set vermeden rakibini yenmeyi başardı. - DÜZCE