Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde voleybol turnuvası

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" adlı voleybol turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleşti. Turnuvada, kadınların sporda ve hayatın her alanında dile getirilen "Sporda, evde, işte; Türk Kadını her yerde" sloganını hayata geçirmeyi amaçladı. Özel organizasyona katılan kadınlara İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından çiçekler takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kadının toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak, kadınların emek, azim, çaba ve akıllarıyla hayatı kolaylaştırdığını ve dünyaya değer kattığını belirtti. Yazıcı, kadınların sadece bu özel günde değil her gün takdir edilmesi gerektiğini ifade etti ve etkinliğin amacının kadınların her alandaki başarılarını gözler önüne sermek olduğunu vurguladı. - DÜZCE
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Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan şok motosiklet denetimlerinde 66 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 adet muayenesiz araç kullanmak, 1 adet sollama kurallarına uymamak, 1 adet kask takmamak ve 2 adet sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.
Vali Ali Çelik 1 Amatör Play-Off B grubunda mücadele eden Emet Borspor, son maçında sahasında Eski Gediz Belediye Gazispor'u 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve Süper Amatör Lig'e yükseldi.
Muş Kayak Takımı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazandı. Şimdi ise Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyorlar. Muş'taki kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle sporcular, yüksek rakımlı dağlarda antrenman yapıyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş'un kayakta iyi bir noktada olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan hizmetlerine minnettar olduklarını belirtirken, Şenes Erzik ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Tahsin Kaya'nın büyük emekler verdiğini vurguladı. Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde defnedildi.
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18. hafta maçında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. takımını 38-23 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.
İspanyol basını, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta takımının dördüncü golünü kaydeden Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız futbolcu için "O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz" dedi.
Bilecikli sporcular Nisa Nur Özen ve Nisa Nur Bırni, Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde gümüş madalya kazandı. Sporcular, Çorum'da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Melih Bostan, Ensar Kemaloğlu ve Rahman Buğra Çağıran'ın attığı gollerle Gençlerbirliği, maçı 4-0 kazandı. Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 37'ye çıkardı ve play-off hattının 5 puan gerisinde yer aldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Out mücadelesinde yer alan Palasspor, oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak lige veda etti. Sindelhöyükspor'a 3-1 mağlup olan Palasspor, Buğdaylıspor ile 0-0 berabere kaldı. Palasspor, 1 puan toplayarak 2. Amatör Küme'ye düştü.
Trendyol 1. Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 2. sıradaki Göztepe, ilk 2 takım Süper Lig vizesi alacağı ligde bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'la puan farkını 10'a çıkarttı. Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselerek liderlik yolunda ilerliyor.
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