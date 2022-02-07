Düzce'de gençler doğal parkurda yürüyüş yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen 'Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor' projesi kapsamında bu hafta sonu gençler doğal parkurunda yürüyüş yaptı.

Düzce'de vatandaşlarla her hafta gerçekleştirilen 'Düzce Yürüyor, yüzler gülüyor' projesi bu hafta sonu Kent Orman'ında gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği program kapsamında şehir merkezinde toplanan vatandaşlar, minibüsler ile yürüyüş yapılacak alana ulaştırılıyor. Bu haftada gençlerin katıldığı etkinlikte gençler karlı yürüyüş parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra gençler Çakırlar Mahalle muhtarlarında yapılan ikramlar ile yürüyüşü tamamladı. - DÜZCE