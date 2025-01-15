DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları masa tenisi gençler müsabakalarında erkeklerde Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi, kızlarda T.V. Özel Şişli Terakki Lisesi birinci oldular.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda 13 -15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakaları sona erdi. Maçlarda Genç Erkeklerde Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, T.V Özel Şişli Terakki Lisesi ikinci, Mermerci Süleyman İlik Anadolu Lisesi üçüncü olurken Genç Kızlarda T.V. Özel Şişli Terakki Lisesi birinci, Mutlukent Anadolu Lisesi ikinci, Kastamonu Spor Lisesi üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzce'de Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
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