Düzce'de Okçuluk Müsabakaları Gerçekleşti - Son Dakika
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Düzce'de Okçuluk Müsabakaları Gerçekleşti

Düzce\'de Okçuluk Müsabakaları Gerçekleşti

Düzce'de okçuluk müsabakalarında 45 sporcu yarıştı. Dereceye girenler ödüllendirildi.

12.04.2025 11:56
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk müsabakalarında 45 sporcu yay gerdi. Kar yağışı altında yarışan çocuklar hedefi vurdu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk müsabakaları Şıralık Şehir Stadında yapıldı.

Müsabakalarda 45 sporcu yarıştı. Yarışmada Minik Erkeklerde; Ömer Akçay birinci, Tarık Çınar Bayhan ikinci, Kerem Taha Atabaş üçüncü oldu.

Minik Kızlarda; Nisanur Altınışık birinci, Beren Acar ikinci, Elif Kocabaş üçüncü oldu.w

Küçük Erkeklerde; Egemen Nezor birinci, Ali Kerem Türkseven ikinci, Emir Koç üçüncü, Taha Arslan dördüncü oldu.

Küçük Kızlarda; Yaren Pala birinci, Zeynep Şişman ikinci, Feyza Özer üçüncü, Beren Naz Bulut dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde; Ömer Ziya Acar birinci, Ömer Buğra Temel ikinci, Osman Görkem Çakmakcı üçüncü, Ahmet Selim Demirkan dördüncü oldu.

Yıldız Kızlarda; Hüma Bahar birinci, Gökçe Gürsel ikinci, Zeynep Rana Yaltıraklı üçüncü oldu.

Genç Erkeklerde; Ebubekir köse birinci, Kaan Aktepe ikinci ve Genç Kızlarda ise Eylül Canım birinci, Esila Nezor ikinci, Zeynep Sude Güneş üçüncü, Zeynep Bayrak dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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