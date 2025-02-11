Düzce'de Okul Sporları Tenis Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce'de Okul Sporları Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce\'de Okul Sporları Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

Kızlarda Kültür Koleji, erkeklerde ise Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci oldu.

11.02.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yıldızlar tenis müsabakalarında kızlarda Kültür Koleji, erkeklerde ise Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları yıldızlar tenis kız-erkek müsabakaları yapıldı. 4-10 Şubat 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Tenis Kortu'nda düzenlenen müsabakalarda Kızlarda Kültür Koleji birinci, Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu ikinci olurken erkelerde ise Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci, Su Damlası ikinci, Kültür Koleji üçüncü ve İsabet Okulları dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akçakoca, Eğitim, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Okul Sporları Tenis Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:02:46. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları Tenis Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.