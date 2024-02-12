Düzce\'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

Spor

Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız kızlar ve yıldız erkekler tenis müsabakaları birincileri belli oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksi Tenis Kortunda yapıldı. Yıldız Kızlarda 3 erkeklerde ise 4 takım mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda Kızlarda Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci, Kültür Koleji Ortaokulu ikinci olurken; Erkeklerde ise Kasım Aktaş Ortaokulu birinci ve Su Damlası Ortaokulu ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE