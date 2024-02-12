Düzce'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Düzce'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce\'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız kızlar ve yıldız erkekler tenis müsabakalarında birinciler belirlendi. Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu kızlarda birinci, Kültür Koleji Ortaokulu ikinci olurken; Kasım Aktaş Ortaokulu erkeklerde birinci, Su Damlası Ortaokulu ikinci oldu. Ödüller Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından takdim edildi.

12.02.2024 17:18
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Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları yıldız kızlar ve yıldız erkekler tenis müsabakaları birincileri belli oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksi Tenis Kortunda yapıldı. Yıldız Kızlarda 3 erkeklerde ise 4 takım mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda Kızlarda Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci, Kültür Koleji Ortaokulu ikinci olurken; Erkeklerde ise Kasım Aktaş Ortaokulu birinci ve Su Damlası Ortaokulu ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Tenis Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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