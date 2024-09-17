Düzce'de 'Spor Mahallemde' Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de 'Spor Mahallemde' Etkinlikleri Devam Ediyor

Düzce\'de \'Spor Mahallemde\' Etkinlikleri Devam Ediyor

Düzce Belediyesi, 'Spor Mahallemde' adlı etkinlik serisiyle mahallelerde spor aktiviteleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler, gençlerin ve çocukların bedensel gelişimine katkıda bulunurken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlıyor.

17.09.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
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Düzce Belediyesi enerji ve eğlence dolu "Spor Mahallemde" etkinlik serisini hız kesmeden sürdürüyor. Bu haftaki etkinlik programında Konuralp bölgesi ile 7 mahalle yer alıyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sonbahar akşamlarına renk katan "Spor Mahallemde" projesi ile spor etkinliklerini vatandaşların ayağına götürüyor. Her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirilen aktiviteler, gençler ve çocukların bedensel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerini de mümkün kılıyor.

Tüm mahalle sakinlerinin katılımına açık olan etkinliklerin son durağı Darıcı Mahallesi oldu. Azmimilli ve Darıcı Mahalleleri için düzenlenen ortak etkinlikte Darıcı halı sahasında kurulan spor alanı, enerjik ve coşkulu atmosferi ile her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşattı.

Futboldan voleybola, satrançtan bocceye birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığı "Spor Mahallemde" etkinliklerinin haftalık programına göre, 17 Eylül Salı günü Kuyumcu Hacıaliler-Kazukoğlu mahalleleri için düzenlenecek ortak program Kazukoğlu muhtarlık binası yanında gerçekleştirilecek.

18 Eylül Çarşamba günü Konuralp bölgesindeki 5 mahalleye yönelik ortak program yapılacak. Sportif etkinlik alanları ise eski belediye binası önünde kurulacak.

Şerefiye-Kültür Mahalleleri ortak programı 19 Eylül Perşembe günü millet bahçesinde, Yeşiltepe-Nalbantoğlu-Sallar Mahalleleri ortak programı ise 20 Eylül Cuma günü Sallar Muhtarlık binası yanındaki halı sahada olacak.

Tüm mahalle sakinlerinin katılımına açık olan etkinlikler, saat 19.00'da başlayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de 'Spor Mahallemde' Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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