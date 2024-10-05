Düzce\'de Spor Mahallemde Projesi Ağa Mahallesi\'nde Hayata Geçirildi

Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Spor Mahallemde Projesi Ağa Mahallesi'nde yapıldı.

Düzce'de vatandaşların spor ile buluşması için yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Spor mahallemde etkinliği başlattı. İl Merkezinde bulunan mahallelere spor aktivitelerini getiren müdürlük Ağa Mahallesi gençleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ağa Mahallesinde çeşitli spor parkurları kurulurken, mahalle halkı ise ayaklarına kadar gelen spor ile buluştu. Hem çocukların hem gençlerin hem de ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, büyük beğeni topladı. - DÜZCE