2300 yıllık tarih 200 sporcuyu ağırlayacak

Düzce'de Konuralp bölgesinde antik tiyatro kalıntılarının da içinde yer aldığı bölgede düzenlenecek Tarihi İpekyolu Trial Koşusu'nda, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelecek 200 sporcu, antik kalıntılar ve doğal güzellikler arasında dereceye girebilmek için ter dökecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği Tarihi İpekyolu Trial Koşusu, Konuralp Antik Tiyatro yanından başlayacak. Tarihi 2 bin 200 yıla dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nden start alacak yarışta sporcular, iki farklı parkurdan birini seçerek dereceye girmek için mücadele edecek. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından gelecek toplam 200 atlet, 13 kilometrelik Roma Köprüsü-Su Kemerleri Etabı ve 20 kilometrelik Antik Tiyatro Etabı olmak üzere iki farklı parkurda yarışacak.

Tarihi İpekyolu Trial Koşusu ile ilgili bilgiler veren Düzce gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, "Cumartesi günü sabah saat 08.30'da Tarihi İpekyolu Trial Koşusu başlayacak. Bu sene koşunun 3.'cüsünü yapıyoruz. Koşuya Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından ilimize gelecekler. Bu organizasyon da birisi 13 kilometre ve diğeri de 20 kilometrelik parkuru gerçekleştireceğiz. Düzce'nin tanıtımı için bu organizasyonlar çok çok önemli. Bütün halkımızı da cumartesi günü Konuralp Antik Tiyatro'ya bekliyoruz" dedi.

Bu sene 3.'cüsü yapılacak olan Tarihi İpek Yolu Trial Koşusu 6 Haziran 2026 tarihinde sabah 08.30'da Konuralp Antik Tiyatro yanından başlayacak. - DÜZCE