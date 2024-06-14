Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde antrenörlerle istişare toplantısı yapıldı

Spor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda antrenörlere bilgi sistemi ile ilgili bilgi verildi.

Düzce'de 2024 yılı içerisinde antrenörlerin değerlendirmeleri ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda antrenörlere değerlendirme sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yaz okulları spor bilgi sistemi ile ilgili de antrenörler bilgilendirilirken, açılacak okullarda online kayıtların nasıl alınacağı kayıtların antrenörler tarafından nasıl takip edileceği ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE