Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı - Son Dakika
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Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

31.08.2022 15:35
Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri 47 spor kulübüne düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel idaresi tarafından alınan spor malzemeleri 47 spor kulübüne düzenlenen etkinlikle dağıtıldı.

Amatör Spor Kulüplerinin desteklenmesi amacıyla, Vali Cevdet Atay, Gençlek ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve kurum amirlerinin katılımıyla, Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda 47 Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde Vali Cevdet Atay, Amatör Spor Kulüplerimize sportif faaliyetlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı - Son Dakika
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