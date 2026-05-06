Düzce\'nin Gururu: Berat Bayrak Dünya İkincisi

06.05.2026 01:57
Düzce'de 7. sınıf öğrencisi Berat Bayrak (12), Polonya'da düzenlenen Budokaido Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikincisi oldu.

Düzce Hikmet Akın Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Berat Bayrak, Polonya'da düzenlenen Budokaido Dünya Şampiyonası'na katıldı. Aynı zamanda Düzce'nin Yığılca İlçesi Çamlı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Bayrak, yarışmalarda Dünya ikincisi olarak hem Düzce'ye hem de köyüne büyük gurur yaşattı.

Çamlı Köyü Muhtarlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, gururlu oldukları ifade edilerek, "Düzce Yığılca Çamlı Köyü olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. 2026 yılında Polonya'da düzenlenen BUDOKAIDO Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bizleri onurlandıran kıymetli evladımız Berat Bayrak, azmin, disiplinin ve inancın en güzel örneğini göstermiştir. Bu başarı sadece onun değil; ailesinin, köyümüzün ve yüreği onunla atan herkesin başarısıdır. Başta değerli ailesi Coşkun Bayrak ve İnci Bayrak olmak üzere, bu gururu bizlere yaşatan Berat kardeşimizi yürekten tebrik ediyoruz. Çamlı Köyü'nün adını dünyaya duyuran bu büyük başarı, gençlerimize de ilham olacak, 'isteyen başarır' sözünü bir kez daha kanıtlayacaktır. Yolun açık olsun evladım. Başarılarının devamını diliyor, seni gönülden alkışlıyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

