Düzce Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine Teşekkür Belgesi Veriliyor

Spor

Düzce Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi veriliyor.

Düzce'de ilgili federasyon tarafından uygunluk belgesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen çalışma izin belgeleri tam olan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerine teşekkür belgesi veriliyor.

Gümüşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Akgün Fitness merkezine, Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ise Pilates salonuna teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE