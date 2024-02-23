Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası\'nda 3. oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Ünilig çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş, 51 kilo kadınlar sıkletinde üstün bir performans sergileyerek üçüncü oldu ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

23.02.2024 09:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencesi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Ünilig çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda düzenlendi. Şampiyonada Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş, 51 kilo kadınlar sıkletinde üstün bir performans sergileyerek üçüncü oldu ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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