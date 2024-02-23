Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası\'nda 3. oldu

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencesi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Ünilig çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda düzenlendi. Şampiyonada Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş, 51 kilo kadınlar sıkletinde üstün bir performans sergileyerek üçüncü oldu ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. - DÜZCE