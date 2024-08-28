Düzce Yaz Spor Akademisi\'nde Ödül Kazanan Çocuklar Rafting Yaptı

Spor

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Akademisinde yapılan çekilişte ödül kazanan çocuklar rafting yaptı.

Düzce'de gerçekleştirilen yaz spor akademisinde bu yıl 25 branşta, 70 antrenörle birlikte, 4 bine yakın sporcunun katılımıyla yapıldı. Akademinin açılış töreninde gerçekleştirilen çekilişte rafting ödülü kazanan sporcular ve velileri Dokuz Değirmen köyünde rafting yaparak unutulmaz bir heyecan yaşadılar. Güzel bir gün geçiren sporcular yine rafting yapacaklarını söylediler. - DÜZCE