Düzce\'yi gururlandıran sporcular Vali Makas\'ı makamında ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında önemli dereceler elde ederek Düzce'yi gururlandıran sporcuları makamında ağırladı.

Düzce'de farklı spor branşlarında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren sporcular, Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi. Uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında dereceye giren sporcuları tebrik eden Vali Makas, elde edilen başarıların Düzce adına gurur verici olduğunu ifade etti. Sporcularla yakından ilgilenen Makas, başarılarında emeği bulunan antrenörlere de teşekkür ederek sporculara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.