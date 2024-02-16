Düzceli Kick Boks Sporcusu Dilber Doğru Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Düzceli Kick Boks Sporcusu Dilber Doğru Milli Takıma Seçildi

Düzceli Kick Boks Sporcusu Dilber Doğru Milli Takıma Seçildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde müsabakalara hazırlanan Dilber Doğru, Hırvatistan'da yapılacak olan 14. European Cup Zagreb Open Avrupa Kick Boks kupasında Türk Milli Takımında yer alacak. Dilber Doğru, Büyük Bayanlar Full Contact branşında ülkemizi temsil edecek.

16.02.2024 09:19
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DÜZCE(İHA) – Düzceli Kick Boks sporculardan Dilber Doğru milli takıma seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde müsabakalara hazırlanan Dilber Doğru, Hırvatistan'da yapılacak olan 14. European Cup Zagreb Open Avrupa Kick Boks kupasında Türk Milli Takımında yer alacak.

Milli Takıma katılacak olan Dilber Doğru, Büyük Bayanlar Full Contact branşında ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzceli Kick Boks Sporcusu Dilber Doğru Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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