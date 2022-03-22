Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü - Son Dakika
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Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü

22.03.2022 13:49
Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü

Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular, 48 madalya kazandı.

Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular, 48 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda 13-16 Mart'ta gerçekleştirilen şampiyonada, 30 ilden 91 kulüp ve 1050 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya Düzce'den katılan sporcular, 48 madalya kazandı.

Sporcular kentte coşkuyla karşılandı.

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Kung Fu, Sakarya, Türkiye, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü - Son Dakika
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