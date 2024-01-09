 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzceli sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde 6 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzceli sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde 6 madalya kazandı

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Grup Birinciliği seçmelerine Düzce'den katılan 11 sporcu, toplamda 6 madalya kazandı. Ecrin Naz Acar birinci, Kağan Oraloğlu üçüncü, Serra Çelik ile Erva Kartal üçüncü, Emin Yurttadur ve Eren Çakmakçı ise dördüncü olarak derece elde etti.

Düzceli sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde 6 madalya kazandı
09.01.2024 - 11:20,
Abone Ol

Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde Düzceli sporcular 6 madalya kazandı.

Tekirdağ'da 5-8 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerine Antrenör Ali Günaçtı, İbrahim Öner ve Nuray Hasdemir eşliğinde Düzce'den 11 sporcu katıldı.

480 sporcunun katıldığı seçmelerde kilolarında Ecrin Naz Acar birinci, Kağan Oraloğlu üçüncü, Serra Çelik ile Erva Kartal üçüncü, Emin Yurttadur ve Eren Çakmakçı dördüncü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İbrahim Öner, Ecrin Naz, Tekirdağ, Düzce, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzceli sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde 6 madalya kazandı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Yoğun Bakımlarda Viral Enfeksiyonlar Nedeniyle Doluluk Sorunu Yaşanıyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:22:35. #1.11#
SON DAKİKA: Düzceli sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B grup birinciliği seçmelerinde 6 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement