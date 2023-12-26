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Düzceli Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Düzceli Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Muğla'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci kademe yarışmalarında Düzceli sporcular, 1. gün orta mesafe yarışlarında Fatih Şölen'in Türkiye ikincisi, 2. gün sürat yarışlarında Hüseyin Yüce'nin Türkiye birincisi, Muhammed Sadık Seydioğlu'nun Türkiye ikincisi ve Fatih Şölen'in Türkiye birincisi olmasıyla toplamda 4 madalya kazandı.

Düzceli Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı
26.12.2023 - 10:25,
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Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci kademe yarışmalarında Düzceli sporcuları 4 madalya kazandı.

Muğla'da Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci kademe yarışmalarında Düzceli sporcular kürsüde yerlerini aldı.

1.gün orta mesafe yarışlarında Fatih Şölen Türkiye ikincisi, 2. gün sürat yarışlarında Hüseyin Yüce Türkiye birincisi, Muhammed Sadık Seydioğlu Türkiye ikincisi ve Fatih Şölen Türkiye birincisi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzceli Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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