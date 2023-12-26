Düzceli Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı

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Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci kademe yarışmalarında Düzceli sporcuları 4 madalya kazandı.
Muğla'da Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci kademe yarışmalarında Düzceli sporcular kürsüde yerlerini aldı.
1.gün orta mesafe yarışlarında Fatih Şölen Türkiye ikincisi, 2. gün sürat yarışlarında Hüseyin Yüce Türkiye birincisi, Muhammed Sadık Seydioğlu Türkiye ikincisi ve Fatih Şölen Türkiye birincisi oldu. - DÜZCE
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