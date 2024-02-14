Düzceli Sporcular Taekwondo Şampiyonasından 2 Altın 1 Gümüş Madalya İle Döndü - Son Dakika
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Düzceli Sporcular Taekwondo Şampiyonasından 2 Altın 1 Gümüş Madalya İle Döndü

Düzceli Sporcular Taekwondo Şampiyonasından 2 Altın 1 Gümüş Madalya İle Döndü

Antalya'da düzenlenen 11. Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Leyla Özkan gençlerde 46 kiloda şampiyon olurken, Damla Nur Yılmaz gençlerde 42 kiloda şampiyon oldu. Hatice Nisa Kır ise yıldızlar kategorisinde 148 cm boyda ikinci oldu. Ayrıca Bedirhan Öksüz ve Hatice Nisa Kır, milli takım adına yarışacak milli sporcu olarak seçildi.

14.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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DÜZCE(İHA) –Düzceli sporcular Taekwondo Şampiyonasından 2 altın 1 gümüş madalya ile döndü.

Antalya'da yapılan 60 ülkeden 1900 sporcunun katıldığı 11.Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Antrenörlüğünü Hakan Şengönül ve Arzu Şengönül'ün yaptığı şampiyonada Leyla Özkan 46 kilo Gençlerde Şampiyon, Damla Nur Yılmaz 42 kilo Gençlerde Şampiyon, Hatice Nisa Kır Yıldızlar 148 cm boyda ikinci oldu.

Ayrıca sporculardan Bedirhan Öksüz ve Hatice Nisa Kır milli takım adına yarışacak milli sporcu oldular. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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