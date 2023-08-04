Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti - Son Dakika
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Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti

04.08.2023 18:01

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Dzeko, Krunic'i telefonla arayarak Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Fenerbahçe, Krunic ile anlaşma sağladı ancak Milan, oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için telefonla arayıp bir görüşme gerçeklerştiridi. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

DZEKO ARADI: FENERBAHÇE'YE GEL

Fanatik'te yer alan habere göre; Bosnalı golcü, vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı. Fakat Milan, oyuncunun 10 milyon euronun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor. Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.

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Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dzeko, Krunic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti - Son Dakika
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