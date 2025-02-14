Dzeko\'nun Elinde Kırık, Kasımpaşa Maçında Oynayacak

Spor

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Deneyimli futbolcunun sakatlığının Kasımpaşa maçında oynamasına engel olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, dün UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı müsabakada Edin Dzeko elinden sakatlık yaşadı. Kenara gelerek sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dzeko, 75. dakikaya kadar mücadeleye devam etti.

Bugün detaylı kontrolleri yapılan Bosna Hersekli futbolcunun elinde kırık tespit edildi. 38 yaşındaki oyuncunun sakatlığının, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynamasına engel olmadığı öğrenildi.

Teknik heyetin kararı sonrası Dzeko, özel sargı ile oynamaya devam edecek. - İSTANBUL