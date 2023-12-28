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Dzeko: 'Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım' - Son Dakika
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Dzeko: 'Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım'

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın kupayı kazanmak için motive olduğunu ve umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupasını kazanmak istediğini söyledi. Ayrıca, Galatasaray maçında yaşanan tartışma hakkında konuşan Dzeko, Icardi ile aralarında problem olmadığını belirtti.

Dzeko: \'Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım\'
28.12.2023 - 20:50,
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"Icardi ile aramızda problem varmış gibi yansıtılmaya çalışılıyor ama öyle değil"

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ RİYAD(Suudi Arabistan), - Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, "Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. 6 aydır iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Umarım bu yılı kupayla taçlandırırız" dedi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki güçlü takımın kupa için mücadele edeceğini aktaran Dzeko, "Burada olmak iyi hissettiriyor. Yarın bir Süper Kupa finali oynayacağız. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene burada Inter ile Milan'a karşı kupa kaldırmıştım. İki güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy'de gösterdiğimiz performanstan daha iyi bir oyun ortaya koyacağız" diye konuştu.

"UMARIM KAPTAN OLARAK FENERBAHÇE İLE İLK KUPAMI KAZANIRIM"

Takımın kupayı kazanmak için motive olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım ve birçok final de kaybettim. Yarın elbette ki kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. 6 aydır iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Umarım bu yılı kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız, bizi neyin beklediğini biliyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Takım arkadaşlarım da neler yapılması gerektiğini iyi biliyor. Umuyorum ki kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"ICARDI İLE ARAMIZDA PROBLEM VARMIŞ GİBİ YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ÖYLE DEĞİL"

Ligde oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ile yaşadığı bir tartışmanın hatırlatılması üzerine ise Bosna Hersekli oyuncu şunları söyledi:

"Bizler için en büyük motivasyon kupa. Sahada olan sahada kalmalı. Ben Mauro Icardi'yi İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama öyle değil. Sahada duygularla oynarsınız. Her futbolcu kazanmak ister. Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Tek isteğimiz, bu motivasyonla beraber kupayı kaldırmak."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Dzeko: 'Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım' - Son Dakika


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