Ebrar Acar Gümüş Madalya Kazandı

Taekwondo Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda, Elazığ Telekom Spor Kulübü sporcusu Ebrar Acar, 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Taekwondo Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda ülkeyi başarıyla temsil eden Elazığ Telekom Spor Kulübü sporcusu Ebrar Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa'nın en başarılı genç taekwondocularını bir araya getiren organizasyonda üstün performans sergileyen milli sporcu Ebrar Acar, zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasında da büyük mücadele ortaya koyan başarılı sporcu, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak hem Elazığ'a hem de Türkiye'ye önemli bir gurur yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan sporcumuz Ebrar Acar'ı yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan ailesine, antrenörlerine ve Elazığ Telekom Spor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor; sporcumuzun gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Elazığ'ın spor alanındaki yükselişine katkı sağlayan tüm sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ