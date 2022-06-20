Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam - Son Dakika
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Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam

20.06.2022 19:23

Özel hayatıyla ilgili sık sık gündeme gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir takipçisinin kendisi hakkında "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur. Gençlerin yüz karası, hastalıklı, git yurt dışında tedavi ol." ifadeleri kullanmasına sert tepki gösterdi. Karakurt, "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım, gitmeye de hiç niyetim yok. Kudurtmaya devam." diyerek yanıt verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt sosyal medyada bir takipçisinin kendine yaptığı saldırgan yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

"SİZ HASTALIĞINIZDAN KURTULANA KADAR BURADAYIM"

Ünlü voleybolcunun, "VNL'e bir girişimiz var, unutkan arkadaş etiketleme postu" notunu düştüğü paylaşımına bir takipçisi, "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur. Gençlerin yüz karası, hastalıklı, git yurt dışında tedavi ol" yorumunu yaptı. Ebrar Karakurt ise bu yoruma, "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım gitmeye de hiç niyetim yok kudurtmaya devam." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Ebrar Karakurt kendisine 'Yüz karası, hastalıklı' diyen takipçisini yerden yere vurdu
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Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam - Son Dakika
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