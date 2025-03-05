Ece Asude Ediz, 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Ece Asude Ediz, 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda Üçüncü Oldu

Ece Asude Ediz, 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası\'nda Üçüncü Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcusu Ece Asude Ediz, Bulgaristan'da düzenlenen 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda yarı finale çıkarak 3'üncülüğü elde etti ve Türk Bayrağı'nı uluslararası arenada dalgalandırdı.

05.03.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
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Bulgaristan'da düzenlenen 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda yarı finale kadar yükselerek 3'üncü olup podyuma çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcusu Ece Asude Ediz, Türk Bayrağı'nı uluslararası arenada dalgalandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcusu Ece Asude Ediz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıktı. Başarılı sporcu Ediz, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu İrlandalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Nefes kesen bir mücadele ortaya koyan Ediz, yarı finalde Kazak rakibine yenilse de podyuma 3'üncü olarak çıktı. Genç sporcu şehrine ve ülkesine büyük bir gurur yaşatarak Türk Bayrağı'nı uluslararası arenada dalgalandırdı.

Turnuva sonrası sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "Bulgaristan'da düzenlenen 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda üçüncü olarak hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandıran sporcumuz Ece Asude Ediz'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ece Asude Ediz, 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Asude Ediz, 76. Strandja Uluslararası Boks Turnuvası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
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