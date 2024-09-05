Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yla karşılaştı.
Rakibini mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016'da da bronz madalya kazanan Ecem, Paris 2024'te de aynı başarıyı tekrarladı.
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