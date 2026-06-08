Ecrin Çevik\'ten Bronz Madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Cup 2026'ya Eskişehir'den katılan milli yüzücü Ecrin Çevik, bronz madalya kazandı.

Black Sea Cup 2026, Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden sporcuların yer aldığı organizasyona Eskişehir'den milli takım sporcusu Ecrin Çevik katıldı. Çevik, 50 metre sırtüstü 13-14 yaş kategorisinde bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu, antrenörünü ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR