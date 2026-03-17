Eczacıbaşı Dinavit, KS Developres ile karşılaşıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya'nın KS Developres takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
RCWS Podpromie'de oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Turuncu-beyazlı ekip, turun ilk maçında rakibini sahasında 3-1 yendi.
Çeyrek final rövanş mücadeleleri sonunda tur atlayan ekipler, organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.
