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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı

17.11.2021 23:57
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı

2022 CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 kazanarak bir sonraki tur için avantaj elde etti.

2022 CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 kazanarak bir sonraki tur için avantaj elde etti.

Salon: Hala Sportova Lajkovac

Hakemler: Adnan Kolos (BIH), Markus Petsche (AUT)

Zeleznicar Lajkovac: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic.

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L), Fatma, Saliha, Elif, Beyza, Zeynep.

Setler: 0-3 (26-28, 17-25, 17-25)

Süre: 73 dakika (28, 23, 22) - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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