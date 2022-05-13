Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı

13.05.2022 15:21
Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Eczacıbaşı forması giyen oyuncunun sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilerek, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Fatma Şekerci, daha önce Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formaları da giydi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı - Son Dakika


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